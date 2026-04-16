TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı 25 Nisan'da açılacak Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından düzenlenen Cemre Çarşısı, 25 Nisan'da İstanbul'da geniş bir seçkiyle 80'i aşkın markayı buluşturacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde faaliyet gösteren dernek, bu yıl etkinliğin dördüncüsüne ev sahipliği yapacak.

Gıdadan kıyafete, el sanatları ürünlerinden hediyelik eşyalara, tekstilden ev aksesuarlarına kadar uzanan geniş bir seçkide 80'i aşkın markayı buluşturacak Cemre Çarşısı, "iyilik, sürdürülebilirlik ve dayanışma" odağıyla 25-26 Nisan tarihlerinde The Peninsula İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Etkinlikten elde edilen gelir, TOGEM-DER'in sosyal yardım faaliyetleri ve projeleri aracılığıyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye katkı sağlayacak.

Bu yıl Cemre Çarşısı'nın sembolü olarak sümbül seçildi. Sümbül, kökleriyle geçmişe bağlı olan, her yıl yeniden filizlenen ve etrafına yayılan iyilik hareketini temsil ediyor. Cemre Çarşısı da bu anlayışla kök salan, çoğalan ve yayılan bir iyilik hareketini büyütmeyi, dayanışma ve sürdürülebilirlik bilincinin kalıcı hale gelmesini hedefliyor.

"İyiliğin, dayanışmanın ve sürdürülebilirliğin kök salarak büyümesini hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, çarşının yalnızca bir alışveriş etkinliği değil, dayanışma sahnesi olduğunu belirtti.

Sekmen, "Cemre Çarşısı, İstanbul'un kalbinde, Boğaz kıyısında Tarihi Yarımada'nın silüeti eşliğinde, kültürel miras, üretim ve ortak hafızayı bir araya getiren bir buluşma zemini. Bu yaklaşımla iyiliğin, dayanışmanın ve sürdürülebilirliğin kök salarak büyümesini hedefliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Atıksız Mutfak' ve sıfır atık yaklaşımıyla oluşturulan tekstil atölyeleriyle sürdürülebilirliğe dikkat çekerken 'Anadoludakiler' yaklaşımından ilhamla kurguladığımız alanlarda Anadolu'nun zanaat geleneklerini, el emeğini ve yerel üretim kültürünü görünür kılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik ve paylaşım kültürünü güçlendirmeyi amaçladıklarını aktaran Sekmen, "Tüm bu yaklaşım doğrultusunda Cemre Çarşısı'nı yalnızca bir etkinlik değil, iyiliğin üretildiği, paylaşıldığı ve çoğaldığı bir ekosistem olarak konumlandırıyoruz. Amacımız, her ziyaretçinin bu yapının bir parçası olması ve buradan yalnızca bir alışveriş deneyimiyle değil, ortak bir değer duygusuyla ayrılması." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan her alışverişin iyiliğe dönüşeceği ve girişlerin ücretsiz olduğu etkinlik, iş dünyasının yanı sıra moda sektörü, gastronomi, sanat ve spor dünyasından da uzman isimleri ağırlayacak.