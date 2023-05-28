Dolar
20.02
Euro
21.65
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,857.00
BTC/USDT
27,602.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap ediyor
logo
Gündem

TİSK Başkanı Akkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Özcan Yıldırım  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
TİSK Başkanı Akkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Ankara

Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, seçimin ardından artık her zamankinden daha fazla çalışılması ve ülkece el birliğiyle üretilmesi gereken bir süreçte olunduğunu belirterek, "İşverenler olarak, yeni dönemde sosyal refah ortamının gelişmesini ve ülke rekabetçiliğimizin üst seviyelere hızla taşınmasını temenni ediyoruz. Bu temennimizin çalışma hayatımıza odaklanarak ve sosyal diyalogla birlikte mümkün olacağı inancındayız. Bunun için TİSK olarak her zaman olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

- "Seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz"

Bugüne kadar tüm çalışmaları, işçi, işveren, kamu ortak faydası ve sosyal diyalog ekseninde, tüm paydaşlarla işbirliği içinde yürüttüklerini vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan tutarın vergi dışı bırakılması, Beyaz Bayrak uygulamasının devreye alınması başta olmak üzere çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren pek çok konuda birlikte yol aldık. Bir kez daha işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar için teşekkür ederiz. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmaların yeni dönemde de artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bundan sonra da tüm birikimimizle ülkemizi ve çalışma hayatımızı en iyi noktaya taşımak için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını diler, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildi
TİSK Başkanı Akkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Avrupa basınında geniş yer buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Başlasın Türkiye Yüzyılı" paylaşımı
Bilecik'te şiddetli yağış tarım arazilerinde ve yollarda hasara neden oldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, seçim sonuçlarını değerlendirdi: Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, seçim sonuçlarını değerlendirdi: Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz

TİSK Başkanı Akkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Avrupa basınında geniş yer buldu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Başlasın Türkiye Yüzyılı" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Başlasın Türkiye Yüzyılı" paylaşımı
İş dünyası Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu değerlendirdi

İş dünyası Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet