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TİKA, Kırgızistan'da İmam Serahsi Camisi'nde 2 bin kişilik iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi'nde 2 bin kişilik iftar verdi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
TİKA, Kırgızistan'da İmam Serahsi Camisi'nde 2 bin kişilik iftar verdi Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Bişkek

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Azamat Mambetov, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk, TİKA Bişkek Koordinatörü Osman Usta, sivil toplum örgütlerin temsileri ve vatandaşlar katıldı.

İftarda, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığının 82 kişilik arama kurtarma ekibi de yer aldı.

Mambetov, yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşanan depremlerden dolayı tüm Kırgız halkı olarak duydukları üzüntüyü aktararak her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti.

Büyükelçi Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılarak can kurtaran ekip üyelerine teşekkür etti.


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