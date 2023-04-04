Çorum'da şiddetli fırtına etkili oldu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde fırtına ve gök gürültülü yağış etkili oldu.
Çorum
İlçede akşam saatlerinde esmeye başlayan rüzgar, ilerleyen saatlerde kuvvetini artırdı.
Fırtına sırasında bir binanın 8. katındaki kafeteryanın çalışanları, işletmenin şiddetle sallanan camlarını tutarak kırılmasını önledi.
Çalışanlara kafeteryadaki müşterilerin de yardım ettiği görüldü.
Fırtınanın ardından ilçede gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.