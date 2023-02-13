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THY'den tahliye seferleri için rezervasyon uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), 13-19 Şubat tarihlerinde deprem bölgesinden ücretsiz yapılacak tahliye uçuşlarında rezervasyonsuz yolcuların boş koltuk olması halinde uçağa kabul edileceklerini duyurdu.

Gökhan Yılmaz   | 13.02.2023
THY'den tahliye seferleri için rezervasyon uyarısı Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sabah 09.00'dan sonraki uçuşlarda rezervasyon sistemine geçileceği belirtilerek, "13-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak uçuşlarımız için güncel mobil uygulamamız veya web sitemiz üzerinden ücretsiz rezervasyon işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

Vatandaşlara rezervasyon yapmadan havalimanlarına gelinmemesi uyarısı yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekmektedir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir. İşlemlerinizde bir hata ile karşılaşmamak için mobil uygulamanızın son sürüm ile güncellenmiş olduğundan emin olmanızı rica ederiz."

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