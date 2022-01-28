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THY'de devir teslim töreni yapıldı

Türk Hava Yollarında (THY) İlker Aycı'dan boşalan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığına getirilen Ahmet Bolat, törenle görevi devraldı.

Kenan Irtak   | 28.01.2022
THY'de devir teslim töreni yapıldı

İstanbul

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini 2015'ten bu yana sürdüren İlker Aycı'nın dün istifa etmesinin ardından yerine, THY Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat getirildi.

Bugün THY'de düzenlenen törende Aycı, görevi Bolat'a devretti.

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