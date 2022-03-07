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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 22 Mart'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

Kenan Irtak   | 07.03.2022
THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 22 Mart'a kadar uzattı

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "22 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." bilgisine yer verildi.


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