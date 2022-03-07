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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kiev'den tahliyeler devam ediyor

Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Rusya'nın geçici ateşkes ilan ettiğini duyurmasının ardından Kiev tren istasyonunda yoğunluk yaşandı.

Mustafa Deveci   | 07.03.2022
Kiev'den tahliyeler devam ediyor Fotoğraf: Emin Sansar/ AA

Kiev

Geçici ateşkesin uygulamaya girmesinin ardından çevre bölgelerdeki siviller, otobüslerle Kiev'deki tren istasyonuna getirildi.

Rus saldırılarından kaçmak isteyen binlerce Ukraynalı da özel araçlarıyla istasyona geldi.

Tahliye için gelen siviller nedeniyle tren istasyonunda yoğunluk oluştu. Tahliye için bekleyen sivillerin çoğunu kadın ve çocuklar oluşturdu.

Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla istasyona gelenler saatlerce tren bekledi.

Trenlerin gelmesiyle peronların önünde kalabalıklar oluştu. Kiev'den ayrılmak isteyenler trene binmek için birbirleriyle yarıştı.

Yoğunluk nedeniyle vagonlardaki tüm koltuklar dolarken bazı Ukraynalılar başkentten ayrılmak için ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldı.

Sevdiklerinden ve evlerinden ayrılan Ukraynalıların duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

Trenin hareketiyle alandaki duygusallık yerini gözyaşlarına bıraktı.

Kiev ve çevresindeki bölgelerde yaşayan binlerce sivil, 12 gündür devam eden Rus saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Daha güvenli bir bölge bulmak için başkentten ayrılanlar çoğunlukla Ukrayna'nın batısına ya da Avrupa ülkelerine seyahat ediyor.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 1,5 milyondan fazla Ukraynalı ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı.


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