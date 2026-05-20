THY, Türk mutfağını dünyanın dört bir yanında "Bir Sofrada Miras" temasıyla tanıtacak Türk Hava Yolları (THY), "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında 21-27 Mayıs tarihleri arasında "Bir Sofrada Miras" temasıyla etkinlikler düzenleyecek.

Etkinliklerde, THY misafirleri hem uçak içinde hem de havalimanlarındaki özel yolcu salonlarında bir hafta boyunca Türk mutfağının seçkin lezzetleriyle buluşacak.

Bayrak taşıyıcı hava yolu, hafta boyunca uçak içi ikramlardan, havalimanlarındaki özel yolcu salonlarında özel sunumlara kadar uzanan kapsamlı Türk mutfağı çalışmalarıyla, milli gastronomi kültürünün tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor.

Uçak içi ikramlarda milli lezzetler tanıtılacak

Etkinlikler kapsamında tüm yolculara, Türk Mutfağı Haftası'nın önemini ve kültürel değerlerini anlatan bilgilendirme kartları dağıtılacak. Ayrıca belirlenen seferlerde business ve ekonomi sınıfı kabinlerinde temaya özel hazırlanan menülere yer verilecek.

Özel menülerde, Türk mutfağının geleneksel tatlarını yansıtan gözleme, simit, zeytinyağlı enginar, zeytinyağlı yaprak sarma, kuzu incik, kuru fasulye-pilav, mantı, ızgara tavuk, baklava ve tahinli helva gibi lezzetler yer alacak.

Hafta kapsamında, Paris, Barselona, Madrid, Roma, Milano, Amsterdam, Londra, New York, Singapur ve Şanghay seferlerinde business ve ekonomi sınıflarında seyahat eden misafirlere özel içerikler sunulacak.

- Özel yolcu salonlarında geleneksel lezzetler

İstanbul Havalimanı dış hatlar özel yolcu salonlarında da yolcular Türk mutfağını yansıtan özel konsept uygulamalarla ağırlanacak.

Belirlenen özel ürün seçkileri, bilgilendirme kartları ve tematik görseller eşliğinde misafirlerle sunulacak.

Lounge menülerinde tarhana çorbası, düğün çorbası, zeytinyağlı yaprak sarma, kuru fasulye, mantı, pide çeşitleri, baklava, aşure ve limonata gibi geleneksel tatlar yolculara ikram edilecek.

Yurt dışındaki yolcu salonlarında da Türk mutfağı tanıtılacak

THY markalı Moskova, Narita, Bangkok, Nairobi, Washington, New York, Miami ve Edinburgh'da bulunan özel yolcu salonlarında da Türk Mutfağı Haftası'na özel ürünler ikram edilecek. Yolculara, Türk mutfağına ait yiyecekler özel tanıtım materyalleri eşliğinde sunulacak.

Bu kapsamda, kırmızı mercimek çorbası, karnıyarık, kuzu tandır, zeytinyağlı sarma, kısır, kebap ve börek çeşitleri, mantı, baklava, aşure, tulumba ve acıbadem kurabiyesi gibi Türk mutfağının sevilen lezzetleri ikram edilecek.