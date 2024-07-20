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THY: Tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür

Türk Hava Yolları (THY), küresel çapta yaşanan teknik aksaklığın tamamen giderildiğini ve tüm operasyonların normal seyrine döndüğünü bildirdi.

İrem Demir  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
THY: Tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür

İstanbul

THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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