THY: Tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür
Türk Hava Yolları (THY), küresel çapta yaşanan teknik aksaklığın tamamen giderildiğini ve tüm operasyonların normal seyrine döndüğünü bildirdi.
İstanbul
THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.