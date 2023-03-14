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THY Teknik AŞ IndiGo'ya kiralanan uçağın giydirme işlemlerine başladı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ'nin, Hindistan'ın önde gelen hava yolu şirketi IndiGo'ya kiraladığı TC-LKD tescilli Boeing 777 tipi uçağın giydirme işlemlerine başlandı.

Kenan Irtak  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
THY Teknik AŞ IndiGo'ya kiralanan uçağın giydirme işlemlerine başladı

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY ve IndiGo Hava Yolları arasında şubatta, Boeing 777 tipi uçağın mürettebatı ve ekipmanlarıyla kiralanmasına (wet lease) yönelik anlaşma imzalandı.

Hindistan'da artan seyahat talebini karşılamak amacıyla imzalanan anlaşmanın ardından uçak, giydirme işlemleri için Teknik AŞ'nin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerine alındı.

Türkiye ve Hindistan arası sefer gerçekleştirecek uçağın boya işlemleri, THY Teknik AŞ'nin uzman ekibi tarafından yürütülüyor.

Uçağın bu hafta uçuşa hazır olması öngörülüyor.


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