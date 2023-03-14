Dolar
18.98
Euro
20.34
Altın
1,904.40
ETH/USDT
1,682.30
BTC/USDT
24,748.00
BIST 100
5,279.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'da esnaf işlerinin canlanmasını bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da bir süre önce yeniden kepenk açan esnaf, işlerinin canlanmasını bekliyor.

Hakan Burak Altunöz  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'da esnaf işlerinin canlanmasını bekliyor Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Malatya

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde kasaplık yapan Ali Türker, AA muhabirine, istedikleri düzeyde satış olmamasına rağmen hallerine şükrettiklerini söyledi.

Mahalle nüfusunun depremin ardından azaldığını belirten Türker, "Binlerce şükürler olsun. Çevremizden alışveriş yapanlarla idare ediyoruz. Genellikle lahmacun, köfte ve tava çeşitleri yaparak satıyoruz. Talep geliyor, neredeyse bizi boş bırakmıyorlar desem yeridir. Çok şükür, devletimize Cenabı Allah zarar ziyan vermesin. Bu büyük bir afet." diye konuştu.

Pide ustası Orhan Demir de durumlarına şükrettiklerini dile getirerek, "Deprem nedeniyle buradan giden çok insan oldu. Depremin ilk zamanlarında iş hiç yoktu. Şu an hamdolsun iyi. Lahmacun, peynirli, yumurtalı ekmek, çörek, börek satıyoruz. Sadece hizmet etmek istiyoruz, parasından değil. Yeter ki insanlar mağdur olmasın diye çalışıyoruz." dedi.

"Eski günlere dönmek istiyoruz ama zaman gerekiyor"

Manav Ayhan Aydoğan da depremden etkilendiklerini belirterek, "Hayat devam ediyor, mecburen çalışmalıyız. Memleketimizi bırakıp gitmiyoruz, çalışıyoruz. Burada elimizden ne geliyorsa memleketimiz için yapacağız. Depremden sonra kapalı kaldık. Eski günlere dönmek istiyoruz ama zaman gerekiyor." ifadesini kullandı.

Müşterilerine yöresel lezzetler sunan kebap ustası Hamza Maden de depremde iş yerinin zarar gördüğünü, bu sebeple Gülümser Caddesi'nde yeni yerlerinde hizmet verdiklerini söyledi. Maden, şunları kaydetti:

"Hayata kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Deprem herkes gibi bizi de etkiledi. Artçı depremlerin devam etmesi nedeniyle insanlar halen tedirgin. Çevremizdeki diğer esnaf arkadaşlar da Ramazan Bayramı'ndan sonra dönmeyi düşünüyor. Burada da zaten çok kalan yok. Apartmanların neredeyse hepsi boş. Ne kadar yetiştirebilirsek, ne yapabilirsek çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir merkezli "kripto para dolandırıcılığı" operasyonunda 42 şüpheli yakalandı
Türk bilim heyetinden King George Adası'nda diplomatik ziyaretler
İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li Özel'den 20 bin lira manevi tazminat kazandı
Antakya'da ilk depremlerde geriye kayan apartman Hatay merkezli sarsıntıda yıkılmış
Nevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu

Benzer haberler

Osmaniye'deki çadır kentte çocuklara ponylerle "atlı terapi"

Osmaniye'deki çadır kentte çocuklara ponylerle "atlı terapi"

Depremde 2 çocuğu ile kız kardeşi ve yeğenini kaybeden kadının gözyaşı dinmiyor

Afet bölgesindeki çocuklar için 104 hastane sınıfı kuruldu

Diyarbakır'da yıkılan binanın altındaki spor salonunda kolonların inceltildiği belirlendi

Diyarbakır'da yıkılan binanın altındaki spor salonunda kolonların inceltildiği belirlendi
Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü deprem bölgesine konteyner kent kurmak için kampanya başlattı

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü deprem bölgesine konteyner kent kurmak için kampanya başlattı
Hatay'da bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'da bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet