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THY, 3 iştirakini tek çatı altında birleştirme kararı aldı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu, şirketin iştiraklerinden TCI Kabin İçi Sistemleri AŞ (TCI), Uçak Koltuk Üretim Sanayi AŞ (TSI) ve Cornea Havacılık Sistemleri AŞ'nin TCI çatısı altında birleştirilmesine karar verdiğini duyurdu.

Burhan Sansarlıoğlu   | 04.11.2022
THY, 3 iştirakini tek çatı altında birleştirme kararı aldı

İstanbul

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, ''Kabin içi alan ve ürünlerin tasarımı, üretimi, pazarlaması ve satışı amacıyla kurulan ve THY AO'nun yüzde 30 hissedarı olduğu TCI, hava araçlarının koltuk dizaynı, üretimi, pazarlaması ve satışı amacıyla kurulan ve THY AO'nun yüzde 45 hissedarı olduğu TSI ve hava platformlarında kabin içi eğlence ve internet hizmet sağlayıcı sistemleri tasarımı, üretimi, pazarlaması, satışı ve satış sonrası hizmetleri amacıyla kurulan ve Ortaklığımızın yüzde 100 iştiraki THY Teknik AŞ'nin yüzde 80 hissedarı olduğu Cornea'nın uzun süreli stratejik entegrasyonunun sağlanması amacıyla söz konusu şirketlerin tek bir şirket altında birleştirilmesi konusunda ön çalışmalar yürütülmüş ve bu çalışmalar neticesinde Yönetim Kurulumuz, TSI, TCI ve Cornea şirketlerimizin TCI çatısı altında birleştirilmesine karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kibar Holding AŞ'nin TSI'daki yüzde 50 hissesi ile Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Cornea'daki yüzde 20 hissesinin de THY tarafından satın alınmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, TSI'nın Kibar Holding AŞ'ye ait olan yüzde 50 oranındaki paylarının tamamının satın alınması konusunda bir hisse satın alma sözleşmesinin imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada söz konusu hisse devir işlemine ilişkin Rekabet Kurumu başvurusunun yapılacağına değinilerek, ''İşlemin sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerin onaylarının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak 2022 yılı dördüncü çeyreği içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. İşleme ilişkin Ortaklığımız yönetim kurulu kararı, bağımsız üyeler dahil tüm yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle alınmıştır. Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.'' denildi.

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