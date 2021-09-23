'Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında "Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 13-17 Eylül arasında Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından gelen bir Jandarma Komando timinin katılımı ile 'Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.