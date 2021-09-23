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'Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında "Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 23.09.2021
'Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' yapıldı

Ankara

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 13-17 Eylül arasında Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından gelen bir Jandarma Komando timinin katılımı ile 'Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

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