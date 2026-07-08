İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "NATO, karşı karşıya bulunduğu zorlukların farkında olan, birlik içinde ve kendini güçlendirmeye kararlı bir ittifaktır." dedi.

İtalya Başbakanı Meloni, NATO Ankara Zirvesi'ni değerlendirdi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "NATO, karşı karşıya bulunduğu zorlukların farkında olan, birlik içinde ve kendini güçlendirmeye kararlı bir ittifaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından Meloni, basın toplantısı düzenledi.

İtalya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,8'ini savunma ve güvenliğe ayırdığına ve bu alanda artış olduğuna dikkati çeken Meloni, "Savunma harcamalarına ilişkin taahhütlerimize uymak istiyoruz, bunu yapıyoruz ve yapacağız ancak bunu sürdürülebilir bir şekilde, içinde bulunduğumuz koşullara göre zamanlamayı, yöntemleri ve öncelikleri kendimiz belirleyerek gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Meloni, böyle bir zamanda bunu yapmanın gerekli olduğuna inandığını vurgulayarak, "Avrupa'nın kendi güvenliğini kendi başına sağlamasının zamanı geldi. Bu, birilerine iyilik yapmak için değil hiç kimseye bağımlı olmamak içindir. Dolayısıyla bu, bir egemenlik meselesidir." diye konuştu.

İtalya Başbakanı, ABD birliklerinin Avrupa'dan çekileceğine ilişkin de şu aşamada kendilerine herhangi bir resmi bildirim yapılmadığını söyledi.

Zirvenin gündeminde yer alan Ukrayna'ya destek konusuna da değinen Meloni, İtalya'nın askeri yardım sağlamayı sürdürmeyi düşündüğünü, Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun bu doğrultuda bir değerlendirme yaptığını kaydetti.

"(İran'da) Bugüne kadar askeri seçeneğin somut sonuçlar getirmediğine inanıyorum"

Başbakan Meloni, İran'daki krizle ilgili son saatlerde kötü haberlerin geldiğini, bununla beraber daha önce söyledikleri üzere Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliğiyle alakalı parlamentoda gerekli adımları yerine getirerek üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineledi.

ABD ile İran arasında tansiyonun yeniden yükselmesine ilişkin soru üzerine Meloni, "İran'da yaşananlardan büyük endişe duyuyorum ve bunun bu hassas bölgedeki diğer alanlara da sıçrayabileceğini dışlayamayız." cevabını verdi.

Meloni, bunun olmaması için çalıştıklarının altını çizerek, "İran'da müzakere ihtimaline dair umudumu kaybetmiş değilim. Bugüne kadar askeri seçeneğin somut sonuçlar getirmediğine inanıyorum. Müzakereler üzerinde ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İtalya da elbette bu doğrultuda çaba göstermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ile arasındaki kriz

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaş sırasında ilişkileri gerilen ve geçen ay Fransa'daki G7 Zirvesi sırasında Trump'ın kendisine yönelik "Fotoğraf için yalvardı" sözleriyle araları iyice açılan Meloni, ABD Başkanı'nın Ankara Zirvesi’nden önce kendisiyle ilgili paylaştığı "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" yazılı son iletisine ilişkin soru üzerine, "O konuya geri dönmeyeceğimi belirtmiştim." yanıtını verdi.

Trump ile ilişkilere "yaptığı siyasi yatırımdan pişman olup olmadığı" sorusu da yöneltilen Meloni, "Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Siyasi yatırımı, Batı’nın birliğine olan inancımla yaptım. Bu, Trump'ın göreve gelmesiyle benimsediğim bir strateji değil tüm muhataplarıma karşı izlediğim bir yaklaşımdır. Trump’la göç ve 'woke' kültürü gibi konularda ortak noktalarımız var. Olaylar gördüğümüz şekilde gelişiyor ama ben fikrimi değiştirmiyorum." görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Trump'ın, İtalya'nın üslerini açmaması nedeniyle kendisini sıkça eleştirdiği hatırlatılan ve tutumunda değişiklik olup olmadığı sorulan Meloni, şunları kaydetti:

“Bir gün bir karar alıp ertesi gün başka bir karar almıyoruz. İran'daki çatışmanın başlangıcından beri çok net bir çizgimiz vardı. Ciddi devletler gibi taahhütlerimize uyuyoruz. İran’a yönelik saldırılara katılmayacağımızı söyledik ve saldırılara katılmadık.”

"UNIFIL sonrası için koalisyon fikrimiz üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz"

Meloni, İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun gelecek hafta Roma'da düzenlenecek olmasının İtalya'ya duyulan güveni gösterdiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin 2026'da sona ereceğini hatırlatan Meloni, "UNIFIL sonrası için koalisyon fikrimiz üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz. Fransızlarla çalışıyoruz, teknik düzeydeyiz. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştük. Büyük ilgi var, bu öneriyi UNIFIL'in görev süresi dolmadan önce sunacağız." dedi.

Başbakan Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zirveye ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek, "Mükemmel misafirperverliği ve mükemmel organizasyonu sayesinde savunmadan yasa dışı göçle mücadeleye kadar ikili operasyonumuzu ilgilendiren birçok konuyu görüşme fırsatı bulduk ve bundan dolayı kendisine doğrudan teşekkür etme ve tebriklerimi sunma fırsatım oldu." ifadelerini kullandı.