Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan arasında yapıcı bir ilişki kurmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile işbirliğine devam edeceğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapıcı bir ilişki yönünde işbirliğine devam edeceğim Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan arasında yapıcı bir ilişki kurmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile işbirliğine devam edeceğini söyledi.

Miçotakis, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basına değerlendirmelerde bulundu.

NATO'nun birliğinin ve Avro-Atlantik karakterinin korunması için Avrupa ülkelerinin, İttifak içerisinde sorumlulukların paylaşılmasında büyük bir pay üstlenmesinin kesinlikle gerekli olduğuna ilişkin inancını dile getiren Miçotakis, "Bu, ABD ve diğer NATO üyeleri arasında bir denge sağlanması için daha çok kaynak harcamamız anlamına geliyor." dedi.

Miçotakis, ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 yıldır bu görüşü ortaya koyduğunu belirterek, kendisine hak verdiğini vurguladı.

Yunanistan'ın savunmaya 2026'da gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 3,5'ini harcama hedefini aştığını aktaran Miçotakis, ülkesi için ekonomik kriz döneminde bile bu oranın yüzde 2'nin üzerinde olduğuna işaret etti.

Miçotakis, Türkiye'nin ABD’den F-35 alma olasılığına ilişkin soruya ise sadece Yunanistan'ın bu konudaki kendi planına değinerek cevap verdi.

Yunan pilotların, 2027'de Yunanistan için hazırlanan F-35'lerde eğitim almaya başlayacağını belirten Miçotakis, "Başka ülkelerin seçimlerini yorumlamak benim işim değil. ABD'ye kime savunma sistemi satacağını, kime satmayacağını söyleyecek de Yunanistan değildir." ifadesini kullandı.

Miçotakis, kendisinin her zaman Türkiye ve Yunanistan arasında verimli ve işlevsel bir ilişkiden yana olduğuna işaret ederek, ikili ilişkilerde son zamanlarda birçok alanda ilerleme kaydedildiğinin altını çizdi.

“Türkiye, muhteşem bir NATO Zirvesi düzenlemiş”

Yunan Başbakan, "Türk misafirperverliğini her zaman takdir ediyorum ve bir kez daha söyleyeceğim, Türkiye, muhteşem bir NATO Zirvesi düzenlemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapıcı bir ilişki yönünde işbirliğine devam edeceğim." dedi.

İran-ABD ilişkilerine yönelik soruyu da yanıtlayan Miçotakis, kendisinin iyimser olmak istediğini, son aylardaki gibi bir duruma geri dönülmeyeceğine inandığını belirtti.

Miçotakis, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin ise Yunanistan kadar Avrupa ülkeleri ve ABD'nin de önceliği olduğunu kaydetti.