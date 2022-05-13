Terör örgütüne yönelik 'cezalandırma atışları' sürüyor
Dünkü saldırının ardından ateş altına alınmaya başlanan Aynularab'ın batı bölgelerinden dumanlar yükseliyor.
Gaziantep
Terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından başlayan "cezalandırma atışları" Aynularab'ın batı kesimlerine yönelik sürüyor.
Terör örgütü PKK/YPG'nin dünkü saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları devam ediyor.
1️⃣ Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 21’e yükselmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2022
Cezalandırma atışlarına devam edilmektedir.#MSB pic.twitter.com/kd8SWs5Z1y
Dün akşam saatlerinde yoğun ateş altına alınan Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğu bölgesinde yer alan Aynularab'ın batısında yer alan terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden atışların ardından yeniden dumanlar yükselmeye başladı.
Havanın aydınlanmasıyla dün vurulan bazı binaların kullanılamaz hale geldiği görüldü.