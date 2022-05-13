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Terör örgütüne yönelik 'cezalandırma atışları' sürüyor

Dünkü saldırının ardından ateş altına alınmaya başlanan Aynularab'ın batı bölgelerinden dumanlar yükseliyor.

Mehmet Akif Parlak   | 13.05.2022
Terör örgütüne yönelik 'cezalandırma atışları' sürüyor

Gaziantep

Terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından başlayan "cezalandırma atışları" Aynularab'ın batı kesimlerine yönelik sürüyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin dünkü saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde yoğun ateş altına alınan Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğu bölgesinde yer alan Aynularab'ın batısında yer alan terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden atışların ardından yeniden dumanlar yükselmeye başladı.

Havanın aydınlanmasıyla dün vurulan bazı binaların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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