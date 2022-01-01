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Terör örgütü PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kırsal Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK saldırısında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi için anma töreni düzenlendi.

Muhsin Taş   | 01.01.2022
Terör örgütü PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı Fotoğraf: Muhsin Taş/AA

Diyarbakır

Hamzalı'da, 1 Ocak 1995'te PKK'lı teröristlerce katledilenler için gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve dua edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, törende, terör örgütünün katil ve cani yüzünü bu saldırıyla bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Şehitleri rahmetle yad eden, gazilere de şifa dileyen Gözlet, şöyle konuştu:

"Elhamdülillah bugün devletimizin gücü ortada. Herkes istediği zaman istediği yere gidip gelebiliyor, imkanlarını devletimiz buraya seferber etmiş. Bundan sonra da bölgemiz geri gitmeyecek. Hep ileri gidecek, inşallah gelişmeye devam edecek. Geçmişten bugüne bu coğrafyada Kürt, Türk, Çerkez, bu bayrak altında birlikte yer almak isteyen bütün nüfus tek bir amaç uğruna mücadele etti."

Gözlet, sürdürülen başarılı mücadelelerle terör örgütünün bitme noktasına geldiğini belirterek, "Bugün azalarak gidiyorlar, inşallah sonları olacak. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Emanetleri bizim emanetimiz, hep başımızın üzerinde yerleri var." dedi.

Şehit yakını Muhsin Çiçek de terör örgütünün kundaktaki çaresiz ve masum bebekleri bile hedef alarak katlettiğini anlatarak, terörü ve katliamı gerçekleştirenleri lanetledi.

Milleti bölmeye yönelik oyunların hiçbir zaman başarılı olmayacağını vurgulayan Çiçek, "Büyüklerimiz Hamzalı'da terör örgütüne karşı silahlanarak dik durmuş, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmış, bedel olarak da kanlarını akıtmışlardır. Gençler olarak biliyoruz ki toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu topraklarda terör örgütlerine fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Törene, kurum ve kuruluşların yetkilileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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