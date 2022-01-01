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Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis etkili oluyor.

Ömer Ürer, Cem Ali Kuş   | 01.01.2022
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor Fotoğraf: Ömer Ürer - AA

Düzce

Yumrukaya, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, sürücüleri ışıklı tabela ve sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri için uyarıyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri yönünde ikaz ediyor.

Bolu Dağı'nda oluşan sis, drone ile görüntülendi.

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