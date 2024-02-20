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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-5 operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-5" operasyonlarında Erzurum ve Düzce'de 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-5 operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.

2014-2017 yılları arasında Irak'ın Anbar bölgesinde faaliyet yürüten sözde emirlerin de aralarında bulunduğu 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

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