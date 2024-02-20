Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-5 operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-5" operasyonlarında Erzurum ve Düzce'de 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.
Erzurum’da DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-5” Operasyonlarında 8️⃣ şüpheli yakalandı❗— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 20, 2024
Aziz Milletimizin Huzuru, Birlik ve Beraberliği İçin Teröristlerin Hiçbirine Göz Açtırmayacağız❗️
❌Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel… pic.twitter.com/RdivtHL31O
2014-2017 yılları arasında Irak'ın Anbar bölgesinde faaliyet yürüten sözde emirlerin de aralarında bulunduğu 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.