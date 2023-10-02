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Terme Çayı, sel ve taşkınları önlemek için ıslah edilecek

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, sel ve taşkınları önlemek için Terme Çayı'nın DSİ Samsun 7. Bölge Müdürlüğünce ıslah edileceğini belirtti.

Elif Yazıcı  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Terme Çayı, sel ve taşkınları önlemek için ıslah edilecek

Samsun

Kılıç, yaptığı açıklamada, Terme Çayı Islah Projesi kapsamında ilçe merkezinden geçen çayın genişliğinin 40 metreden 80 metreye çıkarılacağı bilgisini verdi.

Projenin ilçeyi sel kabusundan kurtaracağını vurgulayan Kılıç, "Terme Çayı Islah Projesi'nin etüt, haritalama ve statik çalışmaları daha önce tamamlanmıştı. Samsun Valimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve DSİ Bölge Müdürümüzle projeyi hızlandırmak için çok çaba gösterdik. Emekleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kılıç, projenin yapım çalışmalarına en kısa sürede başlanacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlçemizde her yağmurda yaşanan sel korkusu artık tarih olacak. Günübirlik değil 50 yıl sonrasını planlayarak, projelerimizi geliştiriyoruz. İlçenin kronikleşmiş sorunlarına neşter vurmak için çalışıyoruz. Göz boyayacak, günü kurtaracak projelerle değil, geleceğimizi kurtaracak projelere enerjimizi harcıyoruz."

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