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Telekom operatörlerinden deprem bölgesine yönelik ortak açıklama

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem bölgesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için vatandaşların yanında olduğunu duyurdu.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 07.02.2023
Telekom operatörlerinden deprem bölgesine yönelik ortak açıklama

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye'yi derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sebebiyle enerji hatlarında ve baz istasyonlarında oluşan hasarın iletişim süreçlerini etkilediği belirtildi.

Güvenlik tedbirleri kapsamında ve enerji hatlarında oluşan hasar nedeniyle dağıtım şirketlerince bölgeye elektrik verilememesi sebebiyle iletişim için gerekli enerjinin jeneratörlerle sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üye operatörlerimiz Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone iletişimin sürmesi adına tüm ekipleriyle, AFAD ve ilgili bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde deprem bölgesinde saha çalışmalarını sürdürmektedir. Enerji iletimi konusundaki onarım çalışmaları devam ederken, bölgeye sevk edilen mobil baz istasyonlarıyla iletişim sağlanmaktadır. Depremden etkilenen ve hasar gören baz istasyonlarının onarımına ise devam edilmektedir.

Depremden etkilenen tüm illerde alınan önlemler ve aksiyonlarla bölgede sabit ve mobil altyapılar üzerinden iletişim sağlanmaya devam edilmektedir. İlave olarak, tüm kullanıcılara ses/data paketleri tanımlanmakta, borçlu hatlar yeniden kullanıma açılmakta, tüm Wi-Fi internet noktaları ve ankesörlü telefonlar ücretsiz kullanılabilmekte, taşınabilir şarj cihazı (powerbank) desteği de bulunmaktadır. Deprem bölgesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için vatandaşlarımızın yanındayız."

"Haberleşmeler SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılmalıdır"

Açıklamada, operatörlerin tüm ekipleriyle bölgede yardım koordinasyon sürecine aktif olarak katılım sağladığı bildirilerek, deprem bölgesinde iletişimin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için, "Yüksek trafik oluşumunu engellemek için telefonlar sadece acil aramalar için kullanılmalıdır. Haberleşmeler kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılmalıdır." çağrısında bulunuldu.

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