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Düzce ve Bolu'da yardımsever çocukların depremzedelere yazdığı notlar duygulandırdı

Düzce ve Bolu'da, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye gönderilen yardım kolilerinden çocukların akranlarına yazdığı duygu dolu notlar çıktı.

Ömer Ürer, Zafer Göder   | 07.02.2023
Düzce ve Bolu'da yardımsever çocukların depremzedelere yazdığı notlar duygulandırdı

Düzce

Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllü ekiplerince yürütülen yardım çalışmaları kapsamında vatandaşlar, spor salonlarına kuru gıda, kıyafet, çocuk bezi, oyuncak ve kışlık bot getiriyor.

Kolilerin tasnif edilerek paketlenmesi sırasında yardımseverler tarafından yazılan duygu yüklü notlar çıkıyor.

Özellikle depremi yaşayan kentteki vatandaşların empatilerini yansıttığı mektupların bazılarında çocukların içten duyguları ve oyuncaklarına eklediği notlar okuyanları etkiliyor.

Çocukların dile getirdiği duygulu mesajları arasında, "Bu üst kıyafetler kime giderse ona mutlu dileklerde bulunmak istiyorum. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Orada depremler oldu biliyorum ve sizin yanınızda olmak istiyorum", "Çok üzücü bir afet haberini aldık ve çok üzüldük. Annem ve babamın orada tanıdıkları varmış ve haber alamıyoruz. Ben de oyuncak ve kıyafetlerimi gönderiyorum. Hiç üşümeyin çok dikkat edin. Allaha emanet olun." ifadeleri yer alıyor.

Bolu Valiliği önünde AFAD tarafından kurulan çadırlarda da yardım malzemeleri arasından çıkan notlar görevlileri duygulandırıyor.

Okul harçlıklarından arttırarak kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderen çocuğun, notunda, "Siz orada üşürseniz, biz burada donarız, Allah yar ve yardımcınız olsun. Size okul harçlığımdan gönderiyorum." yazdığı görüldü.

Öta yandan bir çocuk da oyuncak bebeği ve bebek arabası ile çeşitli oyuncaklarını deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmesi için bağışladı.

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