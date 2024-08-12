Tekirdağ'da servis midibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 işçi yaralandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde servis midibüsü ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 12 işçi yaralandı.
Tekirdağ
Alınan bilgiye göre, işçileri taşıyan E.Y. yönetimindeki 59 S 4159 plakalı servis midibüsü, Çukuryurt Mahallesi'nde H.C.A'nın kullandığı 02 KP 517 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle yan yatan midibüste bulunan 12 işçi yaralandı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.