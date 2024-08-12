Dolar
33.55
Euro
36.66
Altın
2,441.97
ETH/USDT
2,591.40
BTC/USDT
58,201.00
BIST 100
9,964.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da Kazakistan Tarım Bakanı Aydarbek Saparov ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde sol ve orta şerit, İstanbul istikametinde ise sol şerit trafiğe kapatıldı.

Abdülkerim Güzel, Zeynep Rakipoğlu  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

İstanbul

TEM Otoyolu Çatalca mevkisinde tırın devrilmesi sonucu şoför ile yanında bulunan kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine seyir halinde olan A.K'nin kullandığı 34 KMM 773 plakalı tır, Çatalca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Refüjdeki bariyere çarparak devrilen aracın bir kısmı, karşı istikamette bir şeridi kapattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile yanında bulunan T.O, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde sol ve orta şerit, İstanbul istikametinde ise sol şerit trafiğe kapatılırken, bölgede trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Tırın kaldırılması için olay yerine gelen vinçle çalışma yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin iddianame kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ile bir araya geldi
Dicle Teknokent yüzde 100 doluluk oranıyla 500 kişiye istihdam sağlıyor
Tekirdağ'da servis midibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 işçi yaralandı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Benzer haberler

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet