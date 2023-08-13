Dolar
27.01
Euro
29.61
Altın
1,913.80
ETH/USDT
1,846.40
BTC/USDT
29,371.00
BIST 100
7,714.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Şarköy'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yeliz Dermen, Fırat Çakır  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Yeliz Dermen/AA

Tekirdağ

Hoşköy Mahallesi'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle bölgedeki zeytin ağaçlarına sıçradı.

İhbar üzerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracıyla yangına müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 5 hektar makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 60 kişi hastaneye başvurdu
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
ABD Uçak Gemisi Görev Grubu Komutanı Albay Harkin, TCG GÖKÇEADA'yı ziyaret etti
Mardin'de çıkan orman ve örtü yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını söndürüldü

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını söndürüldü
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet