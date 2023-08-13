Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Şarköy'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ
Hoşköy Mahallesi'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle bölgedeki zeytin ağaçlarına sıçradı.
İhbar üzerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracıyla yangına müdahale edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 5 hektar makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.