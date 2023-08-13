ABD Uçak Gemisi Görev Grubu Komutanı Albay Harkin, TCG GÖKÇEADA'yı ziyaret etti
Sage Wolverine Tatbikatı kapsamında ABD Uçak Gemisi Görev Grubu Komutanı Albay William McCormack Harkin'in, TCG GÖKÇEADA'yı ziyaret ettiği belirtildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevine katılan TCG GÖKÇEADA, USS GERALD R. FORD Uçak Gemisi Görev Grubu'na refakat etti.
NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevine katılan TCG GÖKÇEADA, USS GERALD R. FORD Uçak Gemisi Görev Grubu’na refakat etti. Ayrıca Sage Wolverine Tatbikatı kapsamında, ABD Deniz Kuvvetleri unsuru USS NORMANDY ile “Personel Değişim Eğitimi” gerçekleştirdi. Eğitim sonrasında… pic.twitter.com/fViEKUo9ii— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2023
Ayrıca Sage Wolverine Tatbikatı kapsamında, ABD Deniz Kuvvetleri unsuru USS NORMANDY ile "Personel Değişim Eğitimi" gerçekleştirildi.
Eğitim sonrasında ABD Uçak Gemisi Görev Grubu Komutanı Albay William McCormack Harkin, TCG GÖKÇEADA'yı ziyaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.