Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,875.00
BTC/USDT
34,879.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camisi'nde "Gazze İçin Duaya Duruyoruz Programı"na katılıyor.
logo
Gündem

Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Fırat Çakır  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 2 gündür Tekirdağ limanı ve sahilinde bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiliyor.

Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limanda ağlarını onarıyor.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, lodosun yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kuvvetli lodos nedeniyle balıkçıların limanda ağ bakımı yaparak havanın normale dönmesini beklediklerini söyledi.

Pehlivanoğlu, lodosun etkisini yitirmesiyle balıkçıların yeniden nasibini aramak için denize açılacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da sağanak etkili oluyor
Adalet Bakanı Tunç'tan 1000 hakim ve savcı yardımcısıyla ilgili sınav ilanının yayımlandığını bildirdi
Adana'daki İncirlik Üssü önünde İsrail protesto edildi
Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Balkanlarda yeni bir gerilimi, yeni bir çatışmayı asla istemiyoruz

Benzer haberler

Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor

Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor

Tekirdağ'daki lüfer bolluğu tezgahlarda fiyatları aşağı çekiyor

Kadiri amcadan simit tezgahında çocuklara gölge oyunu

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden "MSC Türkiye" Tekirdağ'a geldi

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden "MSC Türkiye" Tekirdağ'a geldi

Deniz atıklarını "çevreci koleksiyona" dönüştürdü

Deniz atıklarını "çevreci koleksiyona" dönüştürdü
Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında lüfer bolluğu yaşanıyor

Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında lüfer bolluğu yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet