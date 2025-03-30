Tekirdağ'da dolu etkili oldu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Tekirdağ
İlçeye bağlı Izgar Mahallesi'nde sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
Bölge, yaklaşık 15 dakikalık yağışın ardından beyaza büründü.
Bazı tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.
Karayolları ekipleri iş makineleri yardımıyla yol kenarlarında biriken dolu öbeklerini temizleme çalışması başlattı.
Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyunca etkili olması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.