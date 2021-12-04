TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi vefat etti

Istanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü yaşamını yitirdi.
Merkez Bankası kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Serap Görcü'nün cenazesi bugün İstanbul Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Ümraniye Kocatepe mezarlığına defnedilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.