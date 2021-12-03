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MSB'den şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mutlu için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Zafer Fatih Beyaz   | 03.12.2021
MSB'den şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mutlu için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan paylaşılan taziye mesajında, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında, Tunceli'nin Ovacık kırsalında şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

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