TCG Heybeliada, Yunan gemisi HS Limnos ile eğitim icra etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Heybeliada gemisinin, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti kapsamında Yunan gemisi HS Limnos ile eğitimler icra ettiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Heybeliada, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti kapsamında HS Limnos ile eğitimler icra etti." ifadesi kullanıldı.
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🇹🇷 TCG HEYBELİADA, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti kapsamında 🇬🇷 HS LIMNOS ile eğitimler icra etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2024
🇹🇷 TCG HEYBELİADA conducted training with 🇬🇷 HS LIMNOS within the United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL) mission.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/br3lsGjPC6