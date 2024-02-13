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TCG Heybeliada, Yunan gemisi HS Limnos ile eğitim icra etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Heybeliada gemisinin, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti kapsamında Yunan gemisi HS Limnos ile eğitimler icra ettiğini bildirdi.

Abdullah Sarica  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
TCG Heybeliada, Yunan gemisi HS Limnos ile eğitim icra etti

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Heybeliada, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti kapsamında HS Limnos ile eğitimler icra etti." ifadesi kullanıldı.

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