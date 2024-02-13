Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tuğay'ın ailesine başsağlığı mesajı
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, yüksekten düşme sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Tuğay'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.