Dolar
19.81
Euro
21.38
Altın
1,961.36
ETH/USDT
1,809.80
BTC/USDT
26,814.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Gündem

TCG Gurbet hücumbotu, Kocaeli'de ziyarete açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TCG Gurbet hücumbotu ziyarete açıldı.

Şahin Oktay  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
TCG Gurbet hücumbotu, Kocaeli'de ziyarete açıldı Fotoğraf: Şahin Oktay / AA

Kocaeli

Kutlamalar kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin rüzgar sınıfı hücumbotlarından gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretçileri beyaz üniformalarıyla karşılayan mürettebat, geminin hikayesini anlatıp özellikleri hakkında bilgi verdi.

Oğluyla gemiyi gezen Fatih Akıl, AA muhabirine, geminin özellikleri hakkında bilgi aldıklarını ve kabiliyetlerini görünce gurur duyduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ile bir araya geldi
İstanbul Havalimanı yoğunlukta Avrupa'nın zirvesinde
TCG Gurbet hücumbotu, Kocaeli'de ziyarete açıldı
İklim değişikliği gölleri bilim insanlarının tahmininden daha fazla kurutuyor

Benzer haberler

TCG Gurbet hücumbotu, Kocaeli'de ziyarete açıldı

TCG Gurbet hücumbotu, Kocaeli'de ziyarete açıldı

İçişleri Bakanı Soylu, hal esnafını ziyaret etti

Sarayburnu'na demirleyen TCG Anadolu, İstanbulluların ziyaretine yeniden açıldı

TCG Anadolu, İstanbul'da bugün yeniden halkın ziyaretine açılacak

TCG Anadolu, İstanbul'da bugün yeniden halkın ziyaretine açılacak
TCG Anadolu'yu İzmir'de 149 bin 865 kişi ziyaret etti

TCG Anadolu'yu İzmir'de 149 bin 865 kişi ziyaret etti
TCG Anadolu'ya seçim günü ziyaretçi alınmayacak

TCG Anadolu'ya seçim günü ziyaretçi alınmayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet