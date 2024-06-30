TCG Gemlik fırkateyni Libya açıklarında eğitim yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gemlik fırkateyninin Libya açıklarında helikopterle arama kurtarma eğitimleri yaptığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Deniz Görev Grubu görevine iştirak eden TCG Gemlik fırkateyni, Libya açıklarında helikopterle arama kurtarma eğitimleri gerçekleştirdi.
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Türk Deniz Görev Grubu görevine iştirak eden TCG GEMLİK fırkateynimiz, Libya açıklarında helikopter ile arama kurtarma eğitimleri gerçekleştirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/vbWuGwBxgz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2024