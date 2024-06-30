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TCG Gemlik fırkateyni Libya açıklarında eğitim yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gemlik fırkateyninin Libya açıklarında helikopterle arama kurtarma eğitimleri yaptığını bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
TCG Gemlik fırkateyni Libya açıklarında eğitim yaptı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Deniz Görev Grubu görevine iştirak eden TCG Gemlik fırkateyni, Libya açıklarında helikopterle arama kurtarma eğitimleri gerçekleştirdi.

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