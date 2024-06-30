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Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefonda görüştü.

Can Efesoy  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze'deki son durumun ele alındığı görüşmede, çatışma durumunun bölgesel düzeye yayılma riski değerlendirildi.

Bakan Fidan, görüşmede, Lübnan'da gerilimin artmasının Irak ve Suriye'ye de olumsuz yansımaları olacağını kaydetti.

Görüşmede, terörle mücadele konusu ile ekonomi ve ulaştırma alanlarındaki ikili meseleler hakkında fikir alışverişi de yapıldı.

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