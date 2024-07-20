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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır Valiliğindeki il koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Gündem, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı

TCG Anadolu KKTC'de 50 gemiyle gerçekleştirilecek geçit törenine hazır

TCG Anadolu Gemisi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı için 50 gemiyle gerçekleştirilecek geçit törenine hazır.

20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
TCG Anadolu KKTC'de 50 gemiyle gerçekleştirilecek geçit törenine hazır

Lefkoşa

TCG Anadolu Gemisi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı için 50 gemiyle gerçekleştirilecek geçit törenine hazır.

20.07.2024


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