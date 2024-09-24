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TCG Alemdar "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda eğitimlere katıldı

TCG Alemdar kurtarma gemisi ve personeli, Norveç'te yapılan "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda eğitimlere katıldı.

Oğuzhan Sarı  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
TCG Alemdar "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda eğitimlere katıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Norveç'in Arendal kentinde yapılan tatbikatta bulunan TCG Alemdar gemisi personelinin, KV Barentshav gemisindeki eğitimlere katıldığı bildirildi.

Personelin, gemi üzerinde konuşlu NATO denizaltıdan personel kurtarma aracı ile geminin imkan ve kabiliyetlerine ilişkin gözlemlerde bulunduğu belirtildi.

TCG Alemdar tarafından "ADS-1200 ile acil yaşam destek paketinin denizaltıya ulaştırılması eğitimi" ile "TCB ISTAKOZ-1 ROV cihazı ve satıhtan ikmalli dalış eğitimleri" yapıldığı ifade edilen açıklamada, eğitimlerin Norveç Deniz Kuvvetleri dalgıçları tarafından gemide takip edildiği kaydedildi.

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TCG Alemdar "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda eğitimlere katıldı

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