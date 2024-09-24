Dolar
34.13
Euro
38.10
Altın
2,649.14
ETH/USDT
2,615.30
BTC/USDT
63,233.00
BIST 100
10,029.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lübnan'ın güneyinden bir dizi roket atılan İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, "Dünyayı saran kültürel çoraklaşma tehdidi karşısında, Anadolu kadınının zamanı aşan işleme dilinin ve emeğinin tüm dünya için bir ilham olmasını ve unuttuğumuz değerleri yeniden hatırlatmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Başak Akbulut Yazar  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Emine Erdoğan'dan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ilişkin paylaşım

New York

Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde ev sahipliğini yaptığı "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Programla ilgili bir videoya da yer veren Emine Erdoğan, paylaşımında "Dünyayı saran kültürel çoraklaşma tehdidi karşısında, Anadolu kadınının zamanı aşan işleme dilinin ve emeğinin tüm dünya için bir ilham olmasını ve unuttuğumuz değerleri yeniden hatırlatmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Türkiye, insan hakları hukukunu savunmaya devam edecektir
Rize'de doğaseverler, karşılarına çıkan bozayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in katlettiği küçük Hind'i BM Genel Kurulunda anlattı: Yaralı bir serçeyi kurtaramadık
Emine Erdoğan'dan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ilişkin paylaşım
TCG Alemdar "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda eğitimlere katıldı

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan New York'ta geleneksel Türk çeyizinin tanıtıldığı programa ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, New York'ta geleneksel köklü Türk çeyiz geleneğini dünyaya tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı
Bakan Göktaş: 'Gönül Elçileri Projemiz' ile ailesinden uzak çocuklarımızın sevgi dolu bir yuvada büyümelerini sağlıyoruz

Bakan Göktaş: 'Gönül Elçileri Projemiz' ile ailesinden uzak çocuklarımızın sevgi dolu bir yuvada büyümelerini sağlıyoruz
Emine Erdoğan: Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, sevgiyle inşa edilmiş bir yuva

Emine Erdoğan: Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, sevgiyle inşa edilmiş bir yuva
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet