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TBMM kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında 3 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 17.07.2021
TBMM kararları Resmi Gazete'de

Ankara

TBMM kararlarına göre, Dışişleri Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.

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