Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Hatay
İki gün önce ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle başlayan yangına müdahale sürüyor.
Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahaleye başlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.