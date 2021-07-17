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Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Cem Genco   | 17.07.2021
Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahaleye başlandı. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

İki gün önce ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle başlayan yangına müdahale sürüyor.

Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahaleye başlandı.

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