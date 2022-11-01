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TBMM Genel Kurulunda RTÜK üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi

Meclis Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi.

Seval Ocak Adıyaman, Sinan Uslu   | 01.11.2022
TBMM Genel Kurulunda RTÜK üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi

TBMM

Genel Kurulda, RTÜK'te AK Parti'ye düşen bir üyelik için Batuhan Mumcu ve Mete Hacıarifoğlu aday gösterildi.

Yapılan gizli oylamada Hacıarifoğlu, RTÜK üyeliğine seçildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, daha sonra Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçileceğini belirtti.

Bilgiç, komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.


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