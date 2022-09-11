Dolar
18.24
Euro
18.33
Altın
1,717.62
ETH/USDT
1,750.40
BTC/USDT
21,500.00
BIST 100
3,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından Teknik Direktör Okan Buruk ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen açıklamalarda bulundu - VTR
logo
Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu için taziye mesajı yayımladı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 11.09.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için taziye mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada şehadete yükselen kahraman Mehmetçiklerimiz Harun Yıldırım, Gökhan Ağıl ve Savaş Borlu'ya Cenabı Hak'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar duasıyla. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 asker şehit oldu
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 362 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatına ilişkin taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop, Finlandiya ve İsveç'teki mevkidaşlarıyla görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Finlandiya ve İsveç'teki mevkidaşlarıyla görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet