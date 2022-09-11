Dolar
18.24
Euro
18.33
Altın
1,717.62
ETH/USDT
1,757.20
BTC/USDT
21,560.00
BIST 100
3,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından Teknik Direktör Okan Buruk ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen açıklamalarda bulundu - VTR
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da "Daha Güçlü Türkiye" için verdikleri mücadeleyi hedef alanların milleti durduramayacağını ifade etti.

Enes Kaplan   | 11.09.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarihine "kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin" üzerinden 42 yıl geçtiğini anımsattı.

Türkiye'nin daha özgür ve daha demokratik bir ülke olma yolundaki ilerleyişinin sekteye uğratıldığına ve millet iradesinin ayaklar altına alındığına işaret eden Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Asırlardır bu topraklarda varoluş mücadelesi veren milletimiz 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar ihanetin her türlüsünü görmüş, büyük acılar yaşamış, 15 Temmuz'da tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünü durdurmaya çalışanları destansı bir direnişle yenilgiye uğratmıştır. 12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da 'Daha Güçlü Türkiye' için verdiğimiz mücadeleyi hedef alanlar bilmedirler ki bu milleti durduramayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler. Milletimizle birlikte dimdik ayaktayız, milletimizin çelikleşmiş iradesinin yanındayız."

Türkiye'nin siyasi hayatını, barış ve istikrarını hedef alan tüm darbe, muhtıra ve antidemokratik müdahaleleri kınayan Altun, milli iradeye sahip çıkan tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 asker şehit oldu
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 362 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü' paylaşımı

Altun: Türkiye, 2023 seçimlerinin sonrasında da kendi çıkarlarını merkeze alan dış politikasını muhafaza edecek

"Engelsiz CİMER" artık işitme ve konuşma engellilerin de hizmetinde

"Engelsiz CİMER" artık işitme ve konuşma engellilerin de hizmetinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet