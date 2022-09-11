Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Savaş Borlu ve Harun Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Savaş Borlu ve Harun Yıldırım’a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 11, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/lcJMqNu1xA