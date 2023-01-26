TBMM Başkanı Şentop, Moldova Parlamentosu Başkanı Grosu ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Ukrayna-Rusya savaşı) Tahıl koridorunun açılmasıyla, esir değişimiyle ve şimdi de insani koridorun açılmasıyla ilgili gayretlerimizle konunun çözümü için önemli, etkili adımlar atıyoruz." dedi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu ile önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Şentop, görüşmede Türkiye'nin, ortak bir sınırı olmamasına rağmen Moldova'yı komşusu olarak kabul ettiğini dile getirdi.
Moldova ile ilişkileri Stratejik Ortaklık çerçevesinde güçlendirme arzusunu içinde olduklarını vurgulayan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısının ilişkilerin daha da ileriye taşınması ve ikili ilişkilerde yeni hedeflerin belirlenmesi için itici güç olacağını belirtti.
Şentop, Moldova ziyareti sırasında gündeme gelen "sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması" ile "karşılıklı kültür merkezlerinin kurulması"na ilişkin anlaşmaların Türkiye'deki onay süreçlerinin tamamlandığını aktardı.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar hedefine ulaştığını anlatan "Artık yeni yüksek iddialı hedefler belirlemeliyiz." ifadesini kullandı.
Ukrayna-Rusya savaşının etkilerine ve bölgede neden olduğu sorunlara işaret eden Şentop, şunları kaydetti:
"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını temel alan adil çözümün bir an önce diplomasi yoluyla tesis edilmesini arzu ediyoruz. Bu konuda Türkiye büyük bir gayret gösteriyor. Cumhurbaşkanımız tarafları masaya oturtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle bu tahıl koridorunun açılmasıyla, ayrıca esir değişimiyle ve şimdi de insani koridorun açılmasıyla ilgili gayretlerimizle konunun çözümü için önemli, etkili adımlar atıyoruz. Bir yıldır süren savaşın daha da uzamasının hepimiz açısından ağır bir bedelleri olacaktır. Savaşın tırmanma sarmalına girmesi bölge açısından güvenlik tehdidini artıracaktır. Bu itibarla gayretlerimizi, müzakere edilmiş bir çözümü kolaylaştırma yönünde yoğunlaştırmalıyız."
Şentop, Türkiye'nin Moldova'nın özellikle göç konusundaki yükünün hafifletilmesi için insani yardımlarına devam edeceğini de vurguladı.
Gagauz Özerk Yerinin Moldova'yla ilişkilerinin önemine de değinen Şentop, "Gagauz soydaşlarımıza yaklaşımımız, Moldova'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiğimiz şartsız destekten ayrı düşünülemez. Gagauz soydaşlarımızın özerkliklerini muhafaza etmelerini, Moldova içinde refah ve huzur içinde yaşamalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu ise Türkiye'nin salgın döneminde ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Moldova'ya verdiği destek için teşekkür etti.
Tahıl koridorunun açılması, esir değişimi gibi konuların önemine işaret eden Grosu, tahıl koridorunun açılmasının sadece bölge değil, Afrika'nın kuzeyindeki insanlar için de kurtarıcı rol oynadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridoru açılmasındaki rolüne dikkati çeken Grosu, "İhtiyacımız olan tek şey barış. Her iki tarafın bir masanın etrafında toplamasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
TBMM Başkanı Şentop ve konuk Meclis Başkanı, heyetler arası görüşmenin ardından 15 Temmuz'da bombalanan alana karanfil bıraktı. Şentop, mevkidaşına daha sonra, 15 Temmuz Milli Birlik Günü sergisini ve TBMM Genel Kurul salonunu gezdirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.