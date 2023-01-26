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Türkiye'den İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yaptığı baskına tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Batı Şeria’da giderek daha da artan gerilimden ve artık neredeyse her gün yaşanan can kayıplarından derin endişe duyuyor ve sivillerin ölümlerine yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 26.01.2023
Türkiye'den İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yaptığı baskına tepki

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin söz konusu kampa yaptığı baskında, çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Özellikle Batı Şeria’da giderek daha da artan gerilimden ve artık neredeyse her gün yaşanan can kayıplarından derin endişe duyuyor ve sivillerin ölümlerine yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri etkin şekilde almaları yönündeki çağrı yinelendi.

Açıklamada, "Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Filistin devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.

İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı'na yaptığı baskında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken bölgedeki Filistinli silahlı gruplarla askerler arasında çatışma çıkmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olaylarda 1'i yaşlı kadın, toplam 9 Filistinlinin öldürüldüğü belirtilmişti.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana 1'i kadın, 5'i çocuk toplam 29 Filistinli öldürüldü.

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