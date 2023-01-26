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YSK'ye seçilen 5 üye yemin ederek göreve başladı

Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) seçilen 5 üye, yemin ederek göreve başladı.

Serdar Açıl, İsmet Karakaş   | 26.01.2023
YSK'ye seçilen 5 üye yemin ederek göreve başladı

Ankara

Üyeliğe Danıştaydan seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender ile Yargıtaydan seçilen Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için YSK'de tören düzenlendi.

Yeni 5 üye, törende yemin ederek göreve başladılar.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK başkan ve başkanvekilliği için seçim yapılacak.

Kurul Başkanı Muharrem Akkaya ile üyeler Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu, Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri bugün itibarıyla sona erdi.

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