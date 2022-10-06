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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Yusuf İzzettin Çelebi, Zehra Aydın Turapoğlu   | 06.10.2022
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

Cakarta

G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Şentop, Gafarova ile görüşmesinde, Ermenistan ile son çatışmalarda hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için taziyelerini iletti.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul eden bir barış anlaşması imzalamaktan başka seçeneğinin olmadığını belirten Şentop, "Ermenistan'ın provokasyonlardan vazgeçerek bölgesel barış ve iş birliğine odaklanması gerektiğini her vesileyle dile getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Azerbaycan topraklarına yeniden katılan bölgelerin imar edilmesi ve dönüşün sağlanması için başlatılan "Büyük Dönüş"ten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, "Şuşa başta olmak üzere, Karabağ'ın inşa sürecinin bir an önce tamamlanması bizi memnun edecektir. Şuşa Beyannamesi'nin uygulanması barışın tesisi için önemli." değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, Şuşa Beyannamesi'nin, barışın kalıcı olarak tesis edilmesi ve istikrar için önemine işaret etti.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova da parlamentolar arasında ilişkilerin güçlenmesi için yapılabilecek ortak çalışmalara değindi.

2023'ün Azerbaycan'da "Haydar Aliyev Yılı" olarak ilan edildiğini aktaran Gafarova, parlamentolar arasında "Cumhuriyet'in 100. Yılı" ile "Haydar Aliyev Yılı" için ortak programlar düzenlenebileceğini belirtti.

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