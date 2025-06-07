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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan vefat eden edebiyatçılar için anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, edebiyatçılar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefatlarının yıl dönümünde andı.

Meriç Ürer  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan vefat eden edebiyatçılar için anma mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gayretleri, hedefleri ve niyetleri gibi vuslatları da aynı güne denk gelen edebiyatımızın üç ustası, üç güzel insanı; Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefat yıl dönümlerinde rahmetle ve özlemle anıyorum. Edebiyatımıza yön verirken sergiledikleri duruşları, dünyaya, hayata ve insana bakışları, daima örnek alınacak değerlerdir." ifadelerine yer verdi.

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